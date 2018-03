Sri Lanka : violences entre bouddhistes et musulmans

Des centaines de boutiques incendiées, des habitations détruites et, ce jeudi 8 mars, une mosquée vandalisée. Depuis quelques jours, les attaques visant la communauté musulmane se multiplient dans le centre du Sri Lanka. La police semble dépassée. Un événement a déclenché les violences : la mort d'un jeune bouddhiste tué par un groupe de musulmans au cours d'une altercation. La communauté musulmane, minoritaire, vis désormais dans la peur.

Etat d'urgence

Depuis quelques semaines, au Sri Lanka, les relations entre bouddhistes, qui constituent les trois quarts de la population, et musulmans sont de plus en plus tendus. La violence est attisée par les prêches radicaux de certains moines bouddhistes. Dans la région, les autorités ont déclaré l'état d'urgence pendant dix jours. Mais pour le moment, les affrontements se poursuivent.

