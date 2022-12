Les chiffres de signalement des atteintes à la laïcité pour le mois de novembre "marquent une baisse extrêmement conséquente", a affirmé Pap Ndiaye, le ministre de l'Education nationale, mardi 6 décembre. Ces chiffres ne sont "pas encore tout à fait consolidés" mais la tendance est là, a-t-il assuré. En septembre, 313 atteintes à la laïcité avaient été signalées dans le secondaire, selon les chiffres publiés en octobre. Le mois suivant, 700 incidents avaient été répertoriés à partir de remontées provenant des établissements.

Pour réagir face à cette hausse, le ministère de l'Education nationale avait envoyé une circulaire aux recteurs d'académie. Elle présentait un "plan en quatre axes" pour mieux protéger la communauté éducative : "sanctionner systématiquement et de façon graduée le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité lorsqu'il persiste après une phase de dialogue", "renforcer la protection et le soutien aux personnels", "appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte" et "renforcer la formation des personnels et en premier lieu celle des chefs d'établissement".