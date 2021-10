Vatican : Jean Castex a rencontré le pape François

La rencontre entre Jean Castex et le pape François, lundi 18 octobre au Vatican, arrive deux semaines après le scandale du rapport Sauvé, sur les abus sexuels au sein de l'Église. "L'objet initial de cette visite, à savoir la célébration du centième anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican est évidemment passé totalement au second plan", rapporte Jean-Baptiste Marteau, envoyé spécial à Rome (Vatican). Le rapport Sauvé a en lieu et place été "au cœur des discussions".

Ne pas éluder

Matignon ne "voulait pas éluder" le sujet, indique le journaliste, d'où la présence de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des cultes. "Au Vatican, on ne voulait pas non plus éluder. Le pape avait fait peur de sa honte et de sa douleur après la publication du rapport Sauvé", a poursuivi le journaliste, qui rappelle, citant le Vatican, que "d'ores et déjà, quand il y a des cas de pédophilie au sein de l'Église, elles sont transmises à la justice".