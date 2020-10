Samuel Paty : des hommages rendus un peu partout en France

C. Cuello, A. Dupont, J.-M. Mier, C. Barbet, A. Delabre, France 3 Région, D. Attal

Des hommages ont été rendus dans de nombreuses villes de France dimanche 18 octobre, après l’assassinat de Samuel Paty dans les Yvelines, vendredi 16 octobre. Le professeur d’histoire-géographie a été tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet à certains de ses élèves dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression. Sur la place du Capitole à Toulouse (Haute-Garonne), des milliers de personnes ont applaudi pour rendre un dernier hommage à l’enseignant. Les jeunes étaient mobilisés. “Je suis venue dire qu’on n'est pas d’accord et protester. On n'a pas peur, on ne veut pas s’écraser devant ça”, assure une jeune femme.



“Plus de moyens”

À Strasbourg (Bas-Rhin), la place Kléber est noire de monde où quelque 1 500 élus, anonymes et enseignants étaient très remontés. “Il faut que l’on nous donne plus de moyens pour qu’on puisse échanger en cours et qu’on puisse confronter les opinions et pour qu’on puisse débattre”, commente un professeur.

