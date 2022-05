Violences sexuelles dans l'Eglise : les Dominicains de Toulouse lancent un appel aux victimes au sein de la communauté

Dans un communiqué publié jeudi 5 mai, l'ordre des Dominicains de Toulouse reconnaît pour la première fois des violences sexuelles contre des mineurs au sein de la communauté, rapporte France Bleu Occitanie. Le Prieur provincial de Toulouse lance donc un appel aux victimes et aux témoins.

Un religieux de cette communauté a déjà été condamné pour des faits dans la région, mais d'autres prêtres dominicains de la Province de Toulouse sont soupçonnés d'agressions sexuelles sur mineurs, précise le communiqué. "Nous ne devons pas nous limiter aux faits que nous connaissons", justifie le Prieur provincial de Toulouse. Cet appel aux victimes s'adresse à tous ceux qui ont fréquenté des couvents de la Province, situés dans tout le pays.

Cette initiative a été saluée par l'association "Parler et Revivre", qui se bat pour la reconnaissance des victimes d'abus sexuels dans l'Eglise. "Je trouve que c'est dans la ligne droite du devoir de vérité de faire la lumière sur tous ces faits pour repartir sur des bases saines", explique son président Olivier Savignac à France Bleu Occitanie. "Ce n'est pas centré sur un lieu ou une personne, donc ça veut dire que c'est vraiment de tous les côtés", a-t-il ajouté;

La Commission pour la reconnaissance et la réparation, créée après le rapport Sauvé, a participé à la rédaction de ce communiqué des Dominicains et se tient à la disposition des victimes et des témoins.