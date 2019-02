Vatican : le pape François réclame des mesures concrètes

Le pape François a convoqué 190 responsables de l'Église catholique, venus du monde entier pour ce sommet inédit afin de répondre aux scandales de pédophilie et d'agressions sexuelles. Il a ouvert ce rassemblement au Vatican en réclamant que l'Église aille au-delà des condamnations de principe. "Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais de préparer des mesures concrètes et efficaces. Il faut du concret", a-t-il expliqué.

Discours du pape dimanche

Ce sommet sera aussi l'occasion de revenir sur les mesures à suivre pour protéger les mineurs au sein de l'Église, dont certains évêques n'auraient pas encore connaissance. Le pape François, invité par certains à instaurer la notion de tolérance zéro dans la loi universelle de l'Église, conclura cette conférence par un discours très attendu, dimanche 24 février.

