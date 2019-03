Pédophilie dans l’Église : le cardinal Pell condamné à six ans de prison en Australie

Personne ne l'a vu entrer mardi 12 mars au tribunal avec cette tranquillité qu'il affichait à toutes les audiences. George Pell, âgé de 77 ans, est désormais en prison. Son crime était passible de 50 ans de réclusion : viol de deux enfants de choeur âgés de 12 et 13 ans dans la sacristie où ils s'étaient cachés pour boire du vin de messe. Crimes odieux, rappelle le juge qui affiche cependant sa mansuétude. La peine est fixée à six ans de prison.

Relevé de ses fonctions

"Je suis conscient, vous qui êtes âgé, et qui par ailleurs avez mené une vie irréprochable, de vous condamner à une période d'emprisonnement significative", estime Peter Kidd, juge au tribunal de Melbourne. Le prélat reste impassible et fait appel. Difficile de trouver du réconfort, fait dire par son avocate la première victime qui souhaite rester anonyme. La seconde a succombé à une overdose. Relevé de ses fonctions par le pape François à la toute fin du procès, George Pell était ministre de l'Économie, numéro trois du Vatican.

