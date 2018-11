Pédophilie dans l'Eglise : "plus jamais ça", demandent les évêques de France réunis à Lourdes

Des victimes de pédophilie dans l'Eglise et des évêques se sont rencontrés pour la première fois à Lourdes, samedi 3 novembre, à l'occasion de l'assemblée de la Conférence des évêques (CEF).

"Une journée historique" pour les uns, l'espoir d'un pas vers "la tolérance zéro" pour d'autres. Des victimes de pédophilie dans l'Eglise et des évêques se sont rencontrés pour la première fois à Lourdes, samedi 3 novembre, à l'occasion de l'assemblée de la Conférence des évêques (CEF).

Longtemps réclamée par les personnes abusées par des membres du clergé, cette rencontre a pris la forme de petits groupes de travail, à huis clos, dans la cité pyrénéenne : sept victimes ont participé en fin d'après-midi à quatre "forums" comprenant une trentaine d'évêques chacun sur les thèmes de l'abus ou de la prévention.

L'Eglise "est coupable"

"L'Eglise ne fait pas simplement que s'excuser, elle reconnaît vraiment qu'elle est coupable, mais elle ne s'arrête pas là. Il s'agit maintenant de dire 'plus jamais ça'", a déclaré à la presse Mgr Luc Crépy, chargé de la lutte contre la pédophilie à la CEF. Selon lui, ces rencontres d'un peu plus d'une heure ne sont "pas un aboutissement" mais "un début", l'idée étant de réussir à mettre en place "la tolérance zéro".

"Aujourd'hui, c'est une journée historique, on attend beaucoup de l'écoute des évêques, mais surtout des actes", a déclaré à la presse Olivier Savignac, l'une des victimes. Selon lui, l'Eglise "n'a pas pris toute la mesure" du fléau : "Elle l'a prise à 10%, pas plus". "On espère qu'aujourd'hui ils auront tous fait un pas", a renchéri Véronique Garnier, une autre victime présente à Lourdes.

L'Eglise catholique est sous pression après la révélation de nouveaux scandales cet été à l'étranger, mais aussi encore cette semaine en Vendée, où l'épiscopat a annoncé qu'il enquêtait sur des faits de pédophilie entre 1950 et 1979, dans deux établissements du département.