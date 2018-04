Loiret : le recteur d'une basilique mis en examen pour agression sexuelle sur mineur

Le père Olivier de Scitivaux, recteur de la basilique de Cléry-Saint-André, était en garde à vue depuis mercredi matin dans les locaux de la brigade de recherches de la gendarmerie d'Orléans (Loiret).

Le recteur de la basilique de Cléry-Saint-André, près d'Orléans (Loiret) a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans, rapporte France Bleu Orléans, vendredi 13 avril. Le père Olivier de Scitivaux était en garde à vue depuis mercredi matin dans les locaux de la brigade de recherches de la gendarmerie d'Orléans.

Deux accusations

Le prêtre, âgé de 58 ans, était visé par deux accusations, révélées il y a deux semaines. Des accusations qui avaient poussé l'évêque d'Orléans à le suspendre de toutes ses fonctions. Un premier homme accuse le prêtre de viol, des faits qui remonteraient aux années 80 et qui sont prescrits. Un deuxième homme accuse le père Olivier de Scitivaux d'attouchements dans les années 90. La victime avait 10 ans lorsque les premiers gestes auraient commencé, dans un camp de vacances du diocèse du Loiret, situé en Bretagne. Les faits se seraient poursuivis à Orléans jusqu'à ses 14 ans.

L'an dernier il s'était confié à l'évêque d'Orléans, Jacques Blaquart, qui avait aussitôt transmis au procureur de la République, mais il ne voulait pas porter plainte. Le parquet a finalement ouvert une enquête, et les gendarmes ont placé cette semaine le prêtre en garde à vue. Il a d'abord nié, puis reconnu ce qu'il appelait des gestes affectueux, avant d'avouer, devant le juge d'instruction, les agressions sexuelles. Le prêtre a été mis en examen, et placé sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction de revenir en région Centre, et d'être en contact avec des jeunes. Les investigations vont maintenant se poursuivre, car il y a peut-être d'autres victimes.