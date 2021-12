Évêques reçus au Vatican : "On attend du pape qu'il ne se laisse pas manipuler par les rumeurs", déclare la directrice de Témoignage Chrétien

"On attend du pape qu'il écoute, qu'il entende, qu'il ne se laisse pas manipuler par les rumeurs", a déclaré sur franceinfo Christine Pedotti, la directrice de la rédaction de Témoignage Chrétien, alors que des représentants de la Conférence des évêques de France sont reçus au Vatican par le pape François aujourd'hui, pour évoquer notamment la pédocriminalité et le rapport Sauvé.

"Sur cette question, le pape n'est pas toujours là où on espérerait le voir." Christine Pedotti, directrice de la rédaction de "Témoignage Chrétien" à franceinfo

Christine Pedotti a regretté que certains de ses propos restent "obscurs" et montrent qu'il est "réticent et résistant" et que François "n'ose pas prendre les moyens de changer radicalement les choses." Elle a reconnu les nombreuses pressions qui pèsent sur le pape, notamment cette note de l'Académie catholique de France qui a critiqué le rapport Sauvé.

"Un certain nombre de gens ne veulent pas que les choses bougent, considèrent l'Église comme un monument muséographique qui n'est pas un organisme vivant", a-t-elle insisté. "C'est une véritable lutte qui se mène, et il y a des manigances, des manipulations, des cabales".

Le pape est "sensible aux soupçons qui pèsent sur ce travail remarquable", selon elle, ajoutant que "l'esprit de Cour" du Vatican n'aide pas à la prise des bonnes décisions. "C'est un monde de grenouillage, de rumeurs, c'est difficile de s'en extirper même quand on est un honnête homme comme François", a-t-elle estimé.