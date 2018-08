Etats-Unis : 300 prêtes accusés de pédophilie

Après deux ans d'enquête et en présence de quelques unes des victimes, Josh Tapiro, le procureur général de Pennsylvanie (États-Unis), livre ses conclusions. 301 prêtres sont suspectés d'avoir abusé sexuellement d'au moins 1 000 enfants. "Les prêtres ont violé des petits garçons, des petites filles. Et les responsables du diocèse n'ont rien fait, ils ont tout caché pendant des décennies". C'est ce que dénonce avant tout la justice : que l'Église ait fermé les yeux, qu'elle ait protégé ses prêtres. Plus de trente ans après les faits, les victimes présumées ont bien du mal à raconter leur histoire. Ce qu'elles veulent, c'est une condamnation. Parmi elles, Robert Corby : "Mes enfants souffrent. Ma femme souffre encore aujourd'hui. Ces prêtres ont ruiné ma vie affective. A 83 ans, je ne m'en suis toujours pas remis. Ça m'affecte toujours". Carolyn Fortney, elle, a l'impression que sa vie entière est "un mensonge".

Supprimer le délai de prescription

L'ancien évêque de Pittsburgh, le cardinal Donald Wuerl, présente ses excuses : un tiers des prêtes accusés vient de son diocèse. Presque tous les cas rapportés sont prescrits, trop anciens pour être jugés. Les signataires du rapport publié par le procureur proposent de supprimer le délai de prescription, pour libérer la parole.

