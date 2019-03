Abus sexuels : les religieuses sortent du silence

Les domaines de la communauté Saint-Jean forment les futurs religieux et accueillent les jeunes croyants pendant de longues retraites. À 16 ans, la vie de Sophie a viré au cauchemar quand un prêtre a abusé d'elle : "Il prend ma main, il la met sur son sexe, et je ne comprends pas. Il me dit que je suis privilégiée de l'aider ainsi dans son sacerdoce, et en parle à son père spirituel."

Pas une seule enquête

Ce père spirituel, c'est le fondateur de la communauté, le père Marie-Dominique Philippe. Aujourd'hui décédé, il a aussi été un prédateur sexuel. Il aurait fait plus d'une quinzaine de victimes.

À Saint-Jean, de nombreux religieux sont accusés d'avoir abusé des pensionnaires. Comme Liéné Moreau, entre 2002 et 2003 : "Il me disait que c'est comme un prêtre qui couche avec une prostituée pour la sanctifier, pour l'amener à la sagesse. Je me sens sale."

La communauté déclare avoir "mis en place une commission pour recueillir d'éventuels témoignages de victimes". La justice n'a jamais mené d'enquête.

