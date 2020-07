Parc des Monts d'Ardèche : les écologistes s'opposent à la construction d'une immense église

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En Ardèche, cette vallée accueillera-t-elle un jour un imposant édifice haut de 50 mètres et pouvant accueillir 3 500 personnes ? Il ne s'agit ni d'un centre commercial, ni d'un village de vacances, mais d'une immense église que les modélisations des architectes montrent moderne et lumineuse. Débutée l'an dernier, la construction a été arrêtée récemment car le projet divise. Il y a d'un côté les promoteurs et la famille missionnaire de Notre-Dame, une communauté catholique d'une quarantaine de membres installés dans la région.

Menace pour la survie de plusieurs espèces animales

De l'autre, il y a certains habitants et militants écologistes qui multiplient les actions "coup de poing" pour bloquer le projet. Sylvain Herengel fait partie des opposants de la première heure. "L'Église va être énorme. (...) Cela va complètement dénaturer les beaux paysages des Monts d'Ardèche", assure le militant écologiste. Les opposants reprochent à l'édifice d'être placé dans un parc régional et de menacer la survie de plusieurs espèces animales.

