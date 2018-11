Pakistan : une chrétienne condamnée à mort finalement acquittée

Le Pakistan est paralysé depuis mercredi 31 octobre par les puissants islamistes qui viennent de faire capituler le gouvernement. Objet de la colère : Asia Bibi, une chrétienne de 52 ans condamnée à mort il y a huit ans pour avoir bu de l'eau dans un puit réservé aux musulmans. Un blasphème selon la loi pakistanaise. Dans un climat très tendu, les juges de la Cour suprême l'ont acquitté au bénéfice du doute.

Nouvelle victoire pour les islamistes

Une décision inadmissible pour les islamistes radicaux, bien décidés à obtenir la pendaison de l'accusée. Sous la pression, les autorités ont cédé. Asia Bibi ne pourra pas sortir du pays, et reste même en prison sous très haute surveillance. Le gouvernement ne s'opposera pas non plus à une requête en révision de son jugement. Aujourd'hui, son avocat a décidé de quitter le pays, il craint pour sa vie. Asia Bibi n'a donc plus d'avocat, elle est seule, emprisonnée. Une nouvelle victoire pour les islamistes.

