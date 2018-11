Pakistan : accord entre gouvernement et islamistes pour mettre fin aux manifestations contre la libération d'Asia Bibi

Pendant trois jours, des manifestations ont paralysé le Pakistan, après l'acquittement de cette chrétienne condamnée à mort en 2010 pour blasphème. Les islamistes ont obtenu qu'elle ne puisse pas quitter le territoire.

Il s'engagent à lever le blocus, mais Asia Bibi ne pourra pas quitter le pays. Les manifestants islamistes qui paralysaient le Pakistan depuis trois jours pour protester contre l'acquittement d'Asia Bibi, chrétienne condamnée pour blasphème, ont annoncé, vendredi 2 novembre, ont trouvé un accord avec le gouvernement. "Les chefs du parti ont annoncé la fin des manifestions de protestation dans le pays. Les participants ont été priés de se disperser pacifiquement", a déclaré à l'AFP un porte-parole du parti Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), Pir Ijaz Qadri.

L'accord prévoit notamment que le gouvernement ne s'oppose pas au dépôt d'une requête en révision du jugement de la Cour suprême au sujet d'Asia Bibi et qu'il initiera une procédure visant à inscrire son nom sur une liste de personnes empêchées de quitter le territoire. L'avocat d'Asia Bibi, Saif-ul-Mulook, a indiqué à l'AFP qu'il défendrait sa cliente face à la requête en révision. Selon lui, Asia Bibi "est toujours en prison" et ne peut quitter le pays avant l'examen de la requête. Son séjour en prison pourrait s'en trouver prolongé d'autant.

Appels à pendre Asia Bibi et des juges

A Islamabad, quelque 5 000 personnes se réclamant de partis religieux s'étaient rassemblées dans l'après-midi, appelant à la pendaison d'Asia Bibi et des juges qui l'ont acquittée, qualifiés eux aussi de "blasphémateurs". "Libérer Asia est un premier pas vers une abrogation de la loi sur le blasphème au Pakistan. L'Occident a toujours essayé de modifier cette loi mais nous résisterons", a lancé un orateur devant la foule.

Tous les grands axes et autoroutes du pays, de nombreux commerces et écoles sont restés fermés, vendredi, et le réseau mobile a été coupé une bonne partie de la journée dans les grandes villes. La plupart des rassemblements sont menés par le parti radical Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), connu pour sa ligne particulièrement dure en matière de blasphème. Le TLP avait déjà bloqué l'accès à Islamabad pendant plusieurs semaines, en novembre 2017 et obtenu la démission du ministre de la Justice, pour des motifs également liés au blasphème.