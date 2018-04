"Un discours digne d'un curé" : en voulant "réparer" un lien avec les catholiques, Macron s'attire les critiques de la gauche

Lundi soir, Emmanuel Macron a prononcé un long discours devant la Conférence des évêques de France.

Emmanuel Macron s'est adressé, lundi 9 avril, à la Conférence des évêques. Mais pour rassurer les catholiques, le président de la République a usé de formules qui ont fâché ses opposants politiques et suscité de vives critiques, à gauche surtout. Du côté de La France insoumise, certains ont entendu "un discours digne d'un curé, par d'un président de la République".

Un "affront dangereux à la laïcité"

Au début de son discours, Emmanuel Macron a déclaré vouloir "réparer" le lien entre l'Église et l'Etat qui "s'est abîmé". Pour rétablir cette relation, "il n'est pas d'autre moyen qu'un dialogue en vérité". Pour Emmanuel Macron, ce "dialogue est indispensable" car "une Église prétendant se désintéresser des questions temporelles n'irait pas au bout de sa vocation", tandis "qu'un président de la République prétendant se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir". Des propos jugés "indignes" par Alexis Corbière, député France insoumise de Seine-Saint-Denis.

Parole indigne d'un Président d'une République laique...Paroles irresponsables qui soufflent sur les braises de tous les communautarismes religieux. Et la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat ? https://t.co/hQ7YzLvL14 — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 9 avril 2018

Benoît Hamon a, quant à lui, dénoncé un "affront inédit et dangereux à la laïcité", dans un communiqué. "Que veut dire Emmanuel Macron lorsqu'il affirme que le 'lien entre la République et l'Eglise a été abîmé' ? Fait-il référence au mariage et à l'adoption pour tous ?", interroge l'ancien candidat à la présidentielle.

Quand le lien entre l'Église et l'État a-t-il été abimé ? Est-ce lors du mariage pour tous? S'il doit être réparé ? Est-ce lors de la révision des lois de bioéthique? sur la PMA ? #MacronBernardins https://t.co/sJ8aKIbjV4 — Benoît Hamon (@benoithamon) April 9, 2018

Le nouveau patron du PS, Olivier Faure, s'est également indigné de ces déclarations, estimant que "l’église catholique n’a jamais été bannie du débat public".

Mais de quoi nous parle-t-on? L’église catholique n’a jamais été bannie du débat public. Quel lien restaurer avec l’Etat? En République laïque aucune foi ne saurait s’imposer à la loi. Toute la loi de 1905. Rien que la loi. #MacronBernardins https://t.co/righwppgfp — Olivier Faure (@faureolivier) April 9, 2018

Alors que des états généraux de la bioéthique ont été ouverts en vue d'une révision législative, Mgr Pontier, président de la Conférence des évêques de Francea redit l'opposition de l'épiscopat à l'élargissement à toutes les femmes de la PMA (procréation médicalement assistée). Il a aussi réaffirmé, sur la fin de vie, son refus d'une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. En réponse, Emmanuel Macron a souligné que la République "attend très précisément" que les catholiques lui fassent "trois dons : le don de votre sagesse, le don de votre engagement, le don de votre liberté".

"Dans la réalité, l'Eglise n'accompagne pas les familles homoparentales"

Dans son discours, le chef de l'Etat a également déclaré que "chaque jour l’Église accompagne des familles monoparentales, homosexuelles ou ayant recours à l’avortement en essayant de concilier ses principes et le réel". Un propos qui a eu mal à passer sur Twitter, où certains rappellent à Emmanuel Macron les prises de position de l'Eglise sur ces sujets.

Bonjour Mr Macron. Dans la réalité l'église n'accompagne pas les familles homoparentales ni les personnes homosexuelles. Elle s'oppose à leurs droits et les soumet à des traitements cruels dans l'espoir irréel de les changer. Bienvenue dans le monde réel Mr le Président — Arthur ️‍ (@frabel_a) April 9, 2018

Depuis quand l’Eglise accompagne les familles #homoparentales alors qu’elle s’oppose à leur reconnaissance et à leur protection? On croit rêver ce discours est complètement irréel...#LGBT pic.twitter.com/xqSELo2dhK — Joël Deumier (@joeldeumier) April 9, 2018