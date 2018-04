Éric Ciotti : défendre la laïcité tout en reconnaissant les racines chrétiennes de la France

Député Les Républicains, président du conseil général des Alpes-Maritimes et proche de Laurent Wauquiez, Éric Ciotti est aussi questeur à l'Assemblée nationale. Que pense cette figure importante de la droite de la posture d'Emmanuel Macron durant l'intervention en Syrie ? "Il y a une fascination pour les États-Unis, il y a une américanisation et un suivisme américain. (...) Cette intervention, je la trouve inopportune, je le dis très clairement. Quel est l'objectif ? Quel est l'intérêt ? Est-ce qu'on a sauvé des vies hier ? Non. Les massacres ont eu lieu auparavant. Est-ce qu'on a détruit un potentiel d'armes chimiques ? J'en suis très peu convaincu", commente Éric Ciotti.

"La France, la France 'fille aînée de l'Église'"

Les liens entre les catholiques et l'État ont-ils été abîmés ? Si oui, par qui et par quoi ? "Cette formule me gêne. Emmanuel Macron aurait dû parler de lien entre l'Église et la France, la France 'fille aînée de l'Église'. Il y a une Histoire multiséculaire. Mais il y a une loi qui sépare l'Église et l'État. Cela veut dire qu'il remet en cause ce principe essentiel de laïcité. Je suis pour qu'on reconnaisse nos racines chrétiennes. C'est un fait culturel. Et je suis également pour qu'on reconnaisse, qu'on souligne, qu'on soutienne beaucoup plus fortement que ne le fait Emmanuel Macron, l'exigence de laïcité", déclare l'homme politique.