Antisémitisme : un Européen sur quatre estime que les Juifs ont trop d’influence sur le monde des affaires, selon un sondage de CNN

Un quart des citoyens européens estiment que les Juifs ont trop d’influence sur le monde des affaires et les marchés financiers, selon une enquête exclusive de la chaîne américaine CNN. Par ailleurs, un Européen sur cinq pense aussi que les Juifs ont trop d’influence sur les médias et le monde politique.

La chaîne d'information continue américaine révèle à travers ce sondage un fort courant antisémite en Europe. Presque un Européen sur cinq déclare que l’antisémitisme présent dans leur pays est une forme de réponse au comportement des Juifs au quotidien.

Par ailleurs, 40% des personnes interrogées pensent que les Juifs risquent de subir des violences racistes. Et un Européen sur deux estime que leur gouvernement devrait davantage agir contre l’antisémitisme.

La présence des Juifs dans le monde est aussi surestimée. Un Européen sur sept pense qu'ils représentent 20% de la population, alors qu'ils représentent aujourd'hui moins d'1% de la population mondiale. Seulement 7% des Européens interrogés ont donné le bon pourcentage.

8% des Français déclarent n'avoir pas connaissance de la Shoah

Autre enseignement de cette enquête de CNN, la mémoire de l'Holocauste a tendance à disparaître, notamment en France qui reste le pays le plus ignorant sur le sujet. Ainsi, 8% des Français déclarent n'en avoir jamais entendu parler. Un chiffre qui s’élève à 21% chez les 18-34 ans. Une tendance que l'on retrouve chez les Européens. Un sur 20 dit ne jamais avoir entendu parler de l'Holocauste. Un tiers déclare "ne y pas connaître grand-chose" voire "absolument rien". Cela monte à 40% chez les jeunes adultes allemands.

Enfin, l'opinion des Européens sur Israël a été scrutée par CNN. Il en ressort que 54% des Européens trouvent légitime qu’Israël soit un État juif. Mais un tiers d'entre eux pense que les Israéliens se servent de l’Holocauste comme argument pour répondre à leurs détracteurs. Et plus d’un quart des Européens estiment que la plupart des actes antisémites observés dans leur pays sont une réponse à la politique israélienne.

CNN a interrogé en ligne un échantillon de plus de 7000 personnes dans 7 pays européens entre le 7 et le 20 septembre en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, en Suède et en Autriche.