Inde : les cheveux des sacrifices vendus par milliers

C'est une opération devenue des plus courantes. Chez un coiffeur du 16e arrondissement de Paris, une cliente vient faire une extension capillaire. Les mèches, soigneusement emballées, ont parcouru 8 000 kilomètres. "Ces cheveux viennent d'Inde. C'est la meilleure qualité de cheveux que l'on puisse trouver aujourd'hui", explique Sylvie Goilard, coiffeuse. "Étant donné que je considère que les Indiennes ont les plus beaux cheveux du monde, j'ai maintenant mon petit côté indien", sourit la cliente. Ces quelques mèches sont facturées 1 000 €.

Vente dans le plus grand des secrets

Dans cette région au sud-est de l'Inde, la religion est partout. Rien n'est trop précieux pour les dieux de l'hindouisme. Les pèlerins les vénèrent en multipliant prières et offrandes. Mais le don suprême est celui des cheveux, en signe de sacrifice et de gratitude. Après le rasage, les cheveux les plus longs sont placés dans une boîte à offrande. "Personne ne sait où ça partira", avance un pèlerin. Les temples vont en fait vendre ces cheveux aux enchères dans le plus grand secret. Les acheteurs sont des entreprises spécialisées : elles réexploitent la matière.

Le JT

Les autres sujets du JT