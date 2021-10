Haute-Loire : un homme victime d'une communauté religieuse témoigne

Joseph Fert raconte une enfance recluse au sein d'une communauté repliée sur elle-même, rythmée par le travail et les rites religieux. Il vit aujourd'hui à Dijon (Côte-d'Or) mais jusqu'à ses 14 ans, il grandit derrière les murs d'une communauté religieuse dans le village de Malrevers (Haute-Loire). Le groupe compte une centaine de membres et partage tout, jusqu'aux enfants. "Les enfants sont les enfants de la communauté. Les parents n'élèvent pas leurs enfants, et tout est fait pour briser dès leur plus jeune âge, tout attachement quelque qu'il soit lié au sang", témoigne Joseph.

Des enfermements à la cave qui pouvaient durer des semaines

Joseph décrit un système où la moindre incartade, comme un verre cassé par exemple, est sanctionnée toujours plus violemment. Il explique qu'il devait se tenir à genou, en short, sur une plaque de cailloux en guise de punition. "Ça pouvait être des enfermements à la cave qui pouvaient être de quelques heures, à quelques jours, à quelques semaines", témoigne-t-il. Joseph indique que les enfants étaient attachés avec du scotch.