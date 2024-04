"Une horreur trop familière" : plus de 800 artistes signent une lettre de soutien à l'actrice Francesca Amewudah-Rivers, victime de racisme en ligne

"Juliette doit être blanche !" Les propos racistes et haineux ont déferlé après le choix de l’actrice noire Francesca Amewudah-Rivers pour jouer le rôle de Juliette, dans une nouvelle adaptation théâtrale de la pièce de Shakespeare aux côtés de Tom Holland. Elle se jouera à partir de mai au théâtre londonien The Duke of York. La compagnie du metteur en scène Jamie Lloyd a défendu l’actrice dans un post sur X, publié le 5 avril dernier : "Cela doit s’arrêter. Aucun abus ne sera toléré et sera automatiquement signalé", avertit-elle.

Une indignation à laquelle plus de 830 actrices, majoritairement noires, ont fait chorus dans une lettre ouverte publiée le 10 avril, faisant état d’une "une horreur trop familière". "Trop souvent, les artistes noirs – en particulier les actrices noires – se retrouvent confrontés à la tempête du harcèlement en ligne après avoir commis le crime de trouver un emploi par eux-mêmes", dénoncent-elles en signe de solidarité.

"Les abus racistes et misogynes dirigés contre une âme si douce sont trop difficiles à supporter. Qu’une annonce de casting pour une pièce déclenche des propos abusifs aussi tordus que laids est vraiment embarrassant pour ceux qui sont si vides et stériles dans leur propre vie qu’ils doivent se mêler d’abus haineux", poursuivent-elles.

Ce n’est pas la première fois que Juliette est incarnée par une artiste noire sur les planches londonienne. La comédie musicale And Juliet avec Miriam-Teak Lee a remporté un véritable triomphe. Son interprète avait reçu le trophée de meilleure actrice dans une comédie musicale aux Laurence Olivier Awards, les récompenses du théâtre britannique, l'équivalent des Molières.

La lettre rédigée par Susan Wokoma, l'actrice d'Enola Holmes et l'écrivain somalien Nonyé Seaton, a reçu entre autres la signature de Lashana Lynch, première femme à jouer l'agent 007 dans le James Bond Mourir peut attendre et de sa partenaire dans The woman King, Sheila Atim.

Le Roméo de Francesca Amewudah-Rivers dans la pièce, Tom Holland, en couple avec l’actrice Zendaya et célèbre Spider-Man chez Marvel, ne s’est pas exprimé. Il a quitté les réseaux sociaux en août 2022 pour préserver sa santé mentale, avait-il annoncé.

Une pétition a également été lancée sur change.org. Elle a recueilli près de 8 000 signatures.