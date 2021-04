Jura : un homme de 72 ans renvoyé devant le tribunal correctionnel pour agression et injures racistes

Le septuagénaire est notamment accusé d'avoir traité un homme de "sale bicot" et de l'avoir percuté avec sa voiture.

La scène a été filmée. Un homme de 72 ans a été renvoyé mercredi 28 avril devant le tribunal correctionnel de Dole (Jura) pour des faits de "violences volontaires avec arme et injures racistes", a annoncé le parquet de Lons-Le-Saunier. Le procès se tiendra le 28 mai. Les faits rapportés par le quotidien l'Est Républicain, ont suscité une large indignation sur les réseaux sociaux.

Le 21 avril, le septuagénaire effectuait des photos à proximité du domicile d'une famille. Les parents, "soupçonnant que l'homme âgé pouvait être en train de réaliser des photographies de leur domicile, voire de leurs enfants", avaient alors cherché à "obtenir des explications", rapporte le parquet.

Une altercation verbale puis physique s'en était suivie, au cours de laquelle le septuagénaire avait menacé le père de famille avec une clef en croix prise dans sa voiture, et avait proféré des injures racistes à l'encontre de son interlocuteur, le traitant de "sale bicot", tandis que la mère filmait la scène.

Une incapacité de travail de 30 jours

Remonté dans sa voiture, le septuagénaire s'était éloigné avant de faire demi-tour et de revenir vers le père de famille qui se trouvait sur le trottoir. Afin d'éviter un choc, celui-ci avait sauté sur le capot du véhicule, qui avait fini sa course en arrachant la clôture du domicile de sa victime. Agé de 41, le père de famille a subi un examen médico-légal et s'est vu délivrer une incapacité de travail de 30 jours.

A l'issue de sa garde à vue,le mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à proximité du domicile de sa victime et interdiction de conduire un véhicule. Il a nié avoir photographié le domicile ou les enfants de la victime, ce qui a été confirmé par l'analyse de son appareil photo, selon le parquet.

Il a également indiqué souffrir de "difficultés auditives" et n'avoir pas compris l'objet du mécontentement de l'homme et de son épouse. Il a soutenu avoir été lui-même victime de violences. Il a également expliqué avoir voulu effrayer son interlocuteur avec son véhicule, et "l'avoir percuté sans le vouloir", après avoir été "ébloui".