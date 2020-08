Knorr rebaptise sa "sauce tsigane" en Allemagne afin d'éviter "toute discrimination"

Très populaire en Allemagne, cette sauce épicée à base de paprika va changer de nom. Une décision saluée par la communauté rom allemande.

L'entreprise d'agroalimentaire Knorr va rebaptiser sa "sauce tsigane", commercialisée en Allemagne, en raison de son caractère jugé discriminatoire envers la population des Roms et Sintis. Cette sauce épicée populaire sera vendue dans le pays sous la dénomination de "sauce paprika à la hongroise", indique sa maison mère, Unilever, lundi 17 août. "Nous travaillons de manière intensive afin de libérer la publicité de toute discrimination et tout stéréotype", écrit la compagnie. "Comme le concept de 'sauce tsigane' peut être interprété négativement, nous avons décidé de donner un autre nom à notre sauce Knorr", ajoute-t-elle.

Le changement de nom fait suite aux récents débats internationaux sur le racisme, en particulier aux États-Unis, survenus après le meurtre en mai d'un afro-américain, George Floyd, par la police. D'autres grandes entreprises ont également rebaptisé des marques traditionnelles en réponse aux préoccupations concernant les stéréotypes raciaux.

Une décision saluée

Le groupe américain PepsiCo avait annoncé la disparition prochaine d'une de ses marques les plus populaires de sirop, "Aunt Jemima", incarnée depuis 131 ans par le visage d'une femme noire. La compagnie Mars veut de son côté abandonner l'image d'un homme afro-américain âgé, affiché en médaillon sur les paquets de riz de la marque Oncle Benz depuis les années 1940.

La décision d'Unilever (auquel appartient Knorr) a été saluée par le conseil central allemand des Roms et Sintis. "Il est bon que Knorr ait réagi aux protestations de nombreuses personnes", a estimé son président Romani Rose dans les colonnes de Bild. Il a exprimé son inquiétude face à la montée d'un sentiment anti-Roms en Allemagne et en Europe, évoquant notamment que les noms "tsigane", mais aussi "juif" étaient utilisés comme des insultes par des supporters dans les stades de foot. L'Europe compte quelque 11 millions de Roms qui constituent sa plus importante minorité ethnique. Mais ils continuent de souffrir de pauvreté disproportionnée et de discrimination.