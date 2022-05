Cher : cinq personnes poursuivies après le démantèlement d'un réseau de proxénétisme

Cinq personnes ont été mises en examen par le parquet de Bourges jeudi 19 mai après le démantèlement d'un réseau de proxénétisme à Vierzon, dans le département du Cher, rapporte France Bleu Berry vendredi 20 mai. Ces cinq personnes ont été placées en détention provisoire.

Il s'agit de quatre hommes et d'une femme de nationalité bulgare et arménienne. Les suspects sont âgés de 27 à 59 ans et ont été interpellés en début de semaine. Des perquisitions ont permis de saisir notamment plusieurs véhicules et 30 000 euros en liquide.

Ces individus sont soupçonnés d'avoir emmené une dizaine de jeunes femmes d'origine bulgare en France et de les avoir forcé à se prostituer dans les forêts qui sont à proximité de Vierzon. L'Office national des forêts a aidé les gendarmes du Cher a avancé dans l'enquête.