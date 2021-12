Val-de-Marne : l'Etat condamné pour ne pas distribuer assez de kits d'hygiène à la prison de Fresnes

La prison de Fresnes est l'une des plus vétustes de France et a été plusieurs fois épinglée pour ses conditions de détention jugées indignes.

Le Conseil d'Etat a condamné vendredi 24 décembre l'Etat à verser 1 000 euros d'astreinte par jour de retard s'il n'applique pas d'ici un mois une décision de justice de 2017 relative à la distribution de kits d'hygiène à la prison de Fresnes (Val-de-Marne). "L'administration pénitentiaire n'a pas augmenté la fréquence de renouvellement des kits et des trousses d'hygiène distribués aux détenus, contrairement à l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun" le 28 avril 2017, estime le Conseil d'Etat dans une décision rendue vendredi.

"Si l'administration soutient renouveler ces kits et trousses d'hygiène sur simple demande des détenus, il ressort des écritures du ministre que seules les personnes détenues ne disposant pas de ressources suffisantes peuvent bénéficier de cette mesure", poursuit le Conseil d'Etat, qui voit là un manquement à la mise en œuvre ordonnée en référé. Deuxième plus gros établissement pénitentiaire de France après Fleury-Mérogis, la prison de Fresnes est aussi l'une des plus vétustes, plusieurs fois épinglée pour ses conditions de détention jugées indignes.