Prisons : l'appel au blocage des surveillants

La journaliste Barbara Six, en direct de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), revient sur les causes de la colère des surveillantes de la prison, dimanche 14 janvier. Elle rappelle que les hommes attendent notamment "des réponses, tout d'abord à la situation ici à Vendin-le-Vieil, puisque les surveillants réclament la démission pure et simple du directeur de l'établissement. Ils le jugent responsable de l'agression de leur collègue jeudi 11 janvier, et ils ont déjà prévenu : s'ils n'obtiennent pas de réponse, ils boycotteront la visite de la ministre mardi."

Les surveillants réclament plus de moyens humains et financiers

Elle explique également que le blocage "est révélateur d'un malaise bien plus profond. Cette agression c'est la goute d'eau qui a fait déborder le vase, et les surveillants réclament plus de moyens humains et financiers, ainsi que la reconnaissance de la dangerosité de leur métier. Un mouvement qui a pris de l'ampleur : lundi 15 janvier, ils appellent à bloquer toutes les prisons de France dès le matin à 6 heures. Une colère qu'ils veulent la plus visible possible, avant de la visite de la ministre mardi."





