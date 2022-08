Marseille : Eric Dupond-Moretti visitera mercredi matin le chantier de réhabilitation de la prison des Baumettes

Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti se déplacera à Marseille dans la matinée du mercredi 3 août pour visiter le chantier de l’établissement pénitentiaire des Baumettes 3, a appris franceinfo mardi de source gouvernementale.

Le ministre de la Justice rencontrera des riverains et des élus locaux à propos des nuisances liées à la prison des Baumettes 2. Depuis cinq ans et l'ouverture d'étages plus élevés que le mur d'enceinte de la prison, le collectif d'habitants "Les voisins des Baumettes" se plaint de cris, d'insultes et même de parloirs improvisés la nuit en pleine rue, relève France Bleu Provence. Le collectif a interpellé la préfecture de police des Bouches-du-Rhône lundi pour faire cesser ces nuisances.

Le centre pénitentiaire des Baumettes, située dans les quartiers sud de Marseille, est en cours de réhabilitation. Une nouvelle maison d'arrêt de 740 places doit voir le jour d'ici 2025 à côté d'une première extention de 1 182 places, "Baumettes 2", ouverte en 2018.