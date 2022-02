Info franceinfo Scandale Orpea : les enquêtes administrative et financière lancées par le gouvernement feront l'objet d'un rapport le 14 mars

Quelques jours après la publication du livre Les fossoyeurs, du journaliste Victor Cassanet, et ses révélations sur les conditions de vie dans les Ehpad du groupe Orpea, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie Brigitte Bourguignon avait annoncé, le 1er février, l'ouverture d'une enquête administrative et d'une enquête financière du groupe. "Il faut taper fort pour bien montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce pays, dans une activité qui est lucrative mais qui ne doit pas l'être au détriment de la bientraitance, avait affirmé la ministre. Derrière tout ça, c'est un système entier visiblement qui est dénoncé et c'est ça que je veux connaître et que je veux comprendre."

La lettre de mission que franceinfo a pu se procurer est adressée à la cheffe de l'Igas et à la cheffe de l'IGF. Elle liste huit points que les enquêteurs des deux inspections sont chargés de vérifier, notamment "les pratiques du groupe sur l'attribution aux établissements de consommables tels que les protections hygiéniques, ou sur les enjeux liés à la nutrition des résidents", "les modalités de signalement et le suivi des faits de maltraitance", ou encore "les pratiques financières du groupe en matière de gestion".

"Nous souhaitons, écrivent les ministres signataires de la lettre, que les conclusions et recommandations de cette mission fassent l'objet d'un rapport définitif le 14 mars."

Le nouveau PDG du group Orpea avait affirmé, à l'issue d'un entretien avec Brigitte Bourguignon, être "prêt à coopérer le mieux possible avec les autorités de contrôle".