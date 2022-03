Scandale dans les Ehpad Orpea : "Le rapport d'enquête ne sera pas public et c'est inquiétant", juge le cadre infirmier à l'origine de l'enquête

"La surprise, c'est que ce rapport ne sera pas public et c'est inquiétant", a déclaré vendredi 25 mars sur franceinfo Laurent Garcia, cadre infirmier. Il a travaillé huit mois à la maison de retraite Orpea de Neuilly-sur-Seine, dans laquelle il décrit un quotidien épouvantable. Il est à l'origine de l'enquête Les Fossoyeurs, publiée aux éditions Fayard. Le rapport d'enquête administrative déclenchée à la suite des révélations du livre, établit par l'Inspection générale des Finances (IGF) et celle des Affaires sociales (Igas), ne sera pas rendu public.

>> Scandale dans les Ehpad Orpea : un pré-rapport d'enquête accable la gestion financière du groupe

franceinfo : Que pensez-vous de cette décision de ne pas rendre le rapport public ?

Laurent Garcia : Je suis très surpris. Je pense que les conseils d'Orpea ont fait valoir le secret des affaires mais devant un tel scandale, cela devrait pouvoir se discuter. J'espère que le gouvernement a fait marche arrière parce qu'il compte déposer plainte.

Le pré-rapport semble confirmer les économies faites par le groupe Orpea sur les repas, le nombre de salariés. Est-ce une surprise ?

Non, on s'y attendait avec Victor Castanet, cela ne pouvait pas être autrement. La surprise, c'est que ce rapport ne sera pas public et c'est inquiétant. Les élections arrivent, mais on ne lâchera rien. Au cours de ces trois années d'enquête, on est allés de surprise en surprise, cet argent public détourné quand on sait le manque de moyen des Ehpad, le manque de personnel, en fait cet argent existe, il faut juste aller le chercher où il est. Je compte sur un procès, une plainte du gouvernement contre Orpea.

Le livre "Les Fossoyeurs" est une onde de choc. Est-ce que vous vous y attendiez ?

La veille de sa sortie, avec Victor on s'était dit que si on vendait 6 000 exemplaires c'était une victoire. On en est à 250 000. On ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée mais on a tout fait pour que ça se produise.