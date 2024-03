Neuf chefs de l'opposition demandent à Gabriel Attal un calendrier précis pour une loi majeure sur le grand âge

Neuf chefs de groupes parlementaires, de gauche et de droite, ont réclamé, mardi 19 mars, à Gabriel Attal un calendrier précis pour une loi majeure sur le grand âge. Alors que la proposition de loi pour le "bien vieillir" doit être soumise à un dernier vote à l'Assemblée nationale, mardi en fin de journée, les députés socialistes ont annoncé lundi qu'ils déposeraient une motion de rejet préalable au texte, qu'ils jugent insuffisant.

Ils n'accepteraient de la retirer que si le Premier ministre annonçait un calendrier précis pour une grande loi sur l'autonomie, expliquant ne "plus se satisfaire de petits pas" sur la dépendance des personnes âgées.

Bruno Retailleau et Olivier Marleix parmi les signataires

Mardi, neuf leaders de groupes parlementaires ont cosigné un courrier au Premier ministre demandant un "engagement solennel, associé à un calendrier précis, concernant le dépôt et l'examen de ce projet de loi relatif au grand âge".

Il s'agit de Boris Vallaud et Patrick Kanner (groupes socialistes à l'Assemblée et au Sénat), Mathilde Panot (groupe LFI à l'Assemblée), Cyrielle Chatelain et Guillaume Gontard (groupes écologistes à l'Assemblée et au Sénat), Cécile Cukierman (groupe communiste au Sénat), Bertrand Pancher (groupe Liot à l'Assemblée), mais aussi les patrons des deux groupes LR, Bruno Retailleau (Sénat) et Olivier Marleix (Assemblée).

Nous vous prions de prendre dans les plus brefs délais un engagement solennel, associé à un calendrier précis, concernant le dépôt et l’examen de ce projet de loi relatif au grand âge.



🔴 Avec 7 autres présidents et présidentes de groupe, notre courrier au PM @GabrielAttal : pic.twitter.com/6HDOmAGaHQ — Boris VALLAUD (@BorisVallaud) March 19, 2024

"Nous débattrons bien ensemble (...) sur les stratégies, les questions de gouvernance et bien sûr la question du financement, (...) et nous prendrons les mesures nécessaires, y compris les mesures législatives", a déclaré mardi à l'Assemblée Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des Personnes âgées. L'exécutif a maintes fois reporté cette grande loi, promise par Emmanuel Macron et censée dessiner les contours d'une programmation pluriannuelle du secteur. Mais son avenir reste flou, alors que le contexte budgétaire se tend.