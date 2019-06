Manque de personnel : un médecin démissionne d'un Ehpad

Selon lui, les 80 résidents de cet Ehpad sont en danger, à cause d'un manque de personnel. "C'est un gros coup de gueule parce qu'il fait suite à deux mois de mobilisation intense, auprès du personnel qui est formidable et essaie de faire face malgré un manque de moyens et d'effectif très marqué", explique le Dr Marcellin Meunier, médecin coordinateur de l'Ehpad Les Oyats, en Vendée. Le docteur a passé seize ans dans cette maison de retraite. Cela fait déjà plusieurs semaines qu'il alerte sa direction, il avait déjà menacé de démissionner.

Soutien de ses collègues

M. Meunier est largement soutenu par ses collègues qui se demandent comment l'établissement va fonctionner sans lui. Ils font part de leur choc au micro de France 3. "On est un peu désemparé de voir que malgré les alertes de M. Meunier, il n'y a pas de grande instance qui prenne des décisions", s'inquiète une employée. Contactée, la direction de l'Ehpad n'a pas souhaité répondre. Le Dr Meunier pourrait revenir sur sa décision à une seule condition : l'embauche de dix personnes supplémentaires.

