Ehpad : "Il n'y a plus de rationnements de nourriture, ces cas n'existent plus aujourd'hui", assure le directeur général d'Orpea

"Il n’y a plus de rationnement de nourriture. Ces cas ont pu exister par le passé, ils n’existent plus aujourd’hui", assure mercredi 23 novembre sur franceinfo Laurent Guillot, directeur général du groupe Orpea. Il affirme également qu'il "n'y a pas de limite sur les couches" non plus.



>> Plan de transformation d'Orpea : "C'est bien le moins qu'on puisse attendre après tout ce qui s'est passé", estime une association

Depuis la publication du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, publiée en janvier dernier, le groupe Orpea, qui gère plus de 350 établissements en France pour personnes âgées dépendantes, a fait face à plusieurs accusations de maltraitance.

Orpea dépensait un euro par repas, affirme notamment Victor Castanet. "Ce coût journalier (4 euros par jour) est en train d’augmenter. On a progressé, on a encore du travail à faire", a reconnu le directeur du groupe.