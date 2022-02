Maltraitance dans les Ehpad : le groupe Korian visé par plusieurs accusations

Le groupe Korian fait lui aussi fait à un scandale du même type que celui qui touche le groupe Orpea. Plusieurs Ehpad sont accusés de maltraitance. La grand-mère d’Olivia Mokiejewski a passé cinq ans dans un Ehpad Korian de la région parisienne. Sa petite-fille dénonce de la négligence et de la maltraitance. "J’ai retrouvé ma grand-mère dans cet état-là : elle avait des bleus partout, elle était tombée et on ne m’avait pas prévenu. Elle avait le visage entièrement bleu, les mains aussi", décrit-elle.

La direction du groupe Korian rejette toutes ces accusations

Un mois plus tard, sa grand-mère est décédée du Covid-19. Olivia Mokiejewski a porté plainte pour mise en danger de la vie d’autrui et homicide involontaire car elle estime que sa grand-mère n’a pas reçu assez de soins. Sa petite-fille a dû se battre pour la faire hospitaliser. Son avocat représente plus d’une dizaine d’autres familles qui ont saisi la justice et dénonce une loi du silence instaurée par le groupe Korian. De son côté, la direction du groupe rejette toutes ces accusations et assure avoir mis en place un système d’audit et de contrôle interne pour identifier tout dysfonctionnement.