Maltraitance dans les Ehpad : le gouvernement annonce un "vaste" plan de contrôle des 7 500 établissements sur deux ans

Le gouvernement a annoncé, mardi 8 mars, un "vaste plan de contrôle" des 7 500 Ehpad français en deux ans, pour prévenir les maltraitances. Ce plan "commencera par les Ehpad qui ont été signalés et sera accompagné d'un renforcement pérenne et significatif des moyens humains des agences régionales de santé dédiés aux contrôles", a précisé le secrétariat d'Etat à l'Autonomie. Il a également promis la création d'un "dispositif de médiation au service des résidents, familles et professionnels en cas de litige", ainsi que le renforcement de l'implication des familles et des résidents "dans le fonctionnement quotidien des Ehpad".

Cette annonce survient après le scandale engendré par la publication du livre-enquête Les Fossoyeurs, faisant état de maltraitances dans des établissements du groupe Orpea. Dans ce groupe, "l’humain n’est pas le sujet, et la démarche est industrielle. La rentabilité, comment c’est possible dans du soin et la prise en charge de personnes malades ?", s'est interrogé auprès de France 3 Patrick Métais, l’un des anciens cadres dirigeants de l'entreprise. Selon lui, la politique d'Orpea est claire : "gagner le plus d’argent en en dépensant moins".

Plus d'un mois après les révélations sur des cas de maltraitances contre des personnes âgées, les syndicats appellent les personnels des Ehpad à faire grève mardi 8 mars. Ils demandent une augmentation des salaires et la prise et compte de la pénibilité. "Nous sommes le secteur d'activité qui casse le plus de personnel en France. On commence une carrière dans le métier du soin mais on la finit rarement", a affirmé à franceinfo Guillaume Gobet, délégué CGT.