Maisons de retraite : les petits plats dans les grands

C'est l'heure du repas dans une maison de retraite de Roanne (Loire). Aucun des 88 résidents ne manquent à table, et pour cause, leur résidence est distinguée par un label Gault&Millau. "Ils sont champions pour ce qui est de la viande en sauce", explique un pensionnaire. "J'estime que mon palais est fait pour avoir de la bonne nourriture", ajoute une autre.

"On peut utiliser les produits qu'on veut"

Cet Ehpad privé propose un séjour haut de gamme aux personnes âgées. Pour profiter, entre autres, de la bonne table, elles doivent débourser plus de 3 000 euros par mois, de quoi se faire plaisir. "On peut réadapter les menus, utiliser les produits qu'on veut tout en restant dans une maison de retraite, on peut vraiment s'éclater", se réjouit Vincent Haegy, le chef cuisinier. Trois établissements de ce genre ont obtenu un label Gault&Millau. La preuve que vivre dans une maison de retraite ne veut pas dire renoncer à un bon repas.

