Maison de retraite : quand les générations cohabitent

Elle a sur eux le même effet que la musique. Depuis qu'elle est entrée dans la vie de ces personnes âgées, leur jeune colocataire leur donne le rythme et surtout la pêche. "C'est une espèce de transfusion que nous recevons et ça c'est super. C'est très agréable", se réjouit Pierre Fornier, un résident à l'EHPAD Michel Bélorgeot de Montpellier (Hérault). "À toute âge, on a besoin de la jeunesse", confie Huguette Unal, une autre résidente.

Des étudiants logés en échange de bénévolat auprès des résidents

À 19 ans, l'étudiante en musicothérapie est parfaitement dans son élément. L'atelier qu'elle anime chaque semaine sur son temps libre est même un gros atout pour ses études. "Je suis en train d'apprendre mon métier. Je peux mettre en pratique les cours reçus à l'université", explique Roselyne Montreuil. En échange de trois heures de bénévolat par semaine, l'étudiante est logée à moindre coût dans un ancien logement de fonction de l'EHPAD.

