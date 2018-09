Maisons de retraite : enquête au cœur des Ehpad

C'est dans un Ehpad, près de Strasbourg dans le Bas-Rhin, que les équipes de France 2 ont commencé à pousser les portes, pour Envoyé Spécial. Paul rend visite à sa mère chaque jour depuis sept ans. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle est logée dans un établissement spécialisé, au troisième étage, réservé aux résidents les plus dépendants. Paul a réussi à tourner des vidéos dans cette unité. Des images qui prouvent selon lui que sa mère est très mal encadrée. Au moment du dîner, des personnes âgées sont laissées seules. "Pour faire manger ces gens, il faut de l'assistance, il faut une aide soignante", explique Paul. Résultat, personne ne mange. Sur d'autres images, on observe que tout est servi dans la même assiette : le dessert et la purée.

3 500 € par mois

"La facture mensuelle est de 3 500 €", poursuit Paul. Sa mère a dépensé en sept ans 285 000 €. Depuis qu'il a tourné ces images en 2015 et 2016, Paul a l'impression que le personnel soignant est plus présent. Mais pour une employée de l'établissement, les conditions d'accueil des résidents sont toujours aussi scandaleuses.

Le JT

Les autres sujets du JT