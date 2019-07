Ehpad : la mobilisation des personnels continue

L'Ehpad de Saint-Amant-Tallende, non loin de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), traduit bien le malaise profond que connaît le secteur des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Comme beaucoup d'autres Ehpad, la structure a beaucoup de mal à recruter et le personnel est très souvent en arrêt maladie à cause d'une surcharge de travail. Mais même s'il sont en grève, les aides-soignants restent mobilisés en cette période de canicule.

40 000 emplois en plus nécessaire

En sous-effectif, le personnel de Saint-Amant-Tallende travaille en flux tendu. 11 prises en charge par aide-soignant. Le travail en devient physique et pénible, comme le décrit Édouard Hervouet, aide-soignant, qui se plaint de "beaucoup de problèmes de dos et d'épaules". ll faudrait 40 000 emplois supplémentaires pour le secteur selon une déclaration du président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, Pascal Champvert.

