Pornographie : des délits criminels, comme des violences physiques et sexuelles, présents dans 90% des vidéos en ligne, selon le Haut Conseil à l'égalité

Des délits criminels, comme des violences physiques et sexuelles, sont présents dans 90% des vidéos en ligne sur les principaux sites pornographiques en France selon le HCE, le Haut Conseil à l'Égalité entre les hommes et les femmes. Il remet ce mercredi matin un rapport sur ce qu'il appelle la "pornocriminalité" à la ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard.

"Les violences sont réelles. Ce n'est pas du cinéma", alerte le HCE

Les experts du HCE ont étudié durant plusieurs mois des dizaines de milliers de vidéos diffusées sur les quatre principales platerformes pornographiques (Pornhub, XVideos, Xnxx, Xhamster), certains sites ayant 14 millions de visiteurs mensuels. Il en ressort que 90% de ces vidéos présentent des actes de violences physiques, verbales et sexuelles, et "sont donc pénalement répréhensibles", certaines relevant "de la définition juridique des actes de torture et de barbarie", selon le rapport. Les femmes en sont les principales victimes.

L'étude recense également 1,3 million de vidéos pédopornographiques. "Ces vidéos banalisent et érotisent l'inceste et la pédocriminalité", selon le HCE. Les experts du HCE font 10 propositions au gouvernement. Parmi elles, l’attribution d’un rôle de police administrative à Pharos, la plateforme du ministere de l’Interieur, pour demander le retrait ou le blocage de toute scène portant atteinte à l’intégrité de la personne. Ils demandent également de donner le pouvoir à l'Arcom de bloquer les sites pornographiques ne mettant pas en place de contrôle d'âge, pour réguler l'accès des mineurs à ces plateformes, ou encore d'instaurer un droit de retrait de contenus à caractère sexuel à toute personne filmée qui le sollicite. Enfin, le HCE préconise trois séances d'éducation sexuelle à l'école incluant une critique de la pornographie.