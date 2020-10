Coup de filet anti-pédopornographie : un imam de l'Eure, un couple du Havre et un éducateur sportif de Meurthe-et-Moselle parmi les interpellés

Après un coup de filet anti-pédopornographique, les profils variés de la soixantaine de personnes interpellées se précisent.

Un imam de l'Eure, un couple du Havre, un éducateur sportif de Meurthe-et-Moselle et un chauffeur routier du Loiret font notamment partie de la soixantaine de personnes interpellées dans le vaste coup de filet contre la pédopornographie mené cette semaine en France, indique le réseau France Bleu. Des arrestations ont eu lieu dans une trentaine de départements, certains des suspects, âgés de 28 et 75 ans, ont déjà été condamnés.

Un imam et un couple de quinquagénaires en Normandie

Au moins cinq interpellations ont eu lieu en Normandie, révèle France Bleu Normandie. C'est dans cette région qu'un imam âgé de 50 ans est mis en cause. Installé à Gaillon, dans l'Eure, il consultait et téléchargeait des images à caractère pédopornographique. L'homme, de nationalité algérienne, a été arrêté mardi puis jugé jeudi en comparution immédiate. Il a été condamné à six mois de prison ferme et a été immédiatement incarcéré. Il a également interdiction formelle d'entrer en contact avec des mineurs.

Parmi les suspects, un couple de Havrais (Seine-Maritime) a été mis en examen ce mercredi. Agés d'une cinquantaine d'années, les deux suspects n'étaient pas connus des services de police. Sur leur ordinateur, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs centaines de clichés pédopornographiques. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Dans ce même département, un homme de 53 ans, marié et père de deux enfants, a été arrêté puis jugé ce mercredi. Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis assorti d'une période probatoire d'un an et demi. Un homme a également interpellé dans le sud du département de la Manche, du matériel et des fichiers ont été saisis chez lui.

Un éducateur sportif en Lorraine

En Meurthe-et-Moselle, c'est un éducateur sportif de 39 ans qui a été arrêté et mis en examen notamment pour viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, indique France Bleu Lorraine. Cet habitant de Batilly, "secrétaire du club de football de Doncourt-les-Conflans, dirigeant du club de football de Val de l'Orne et de Joeuf", a reconnu "avoir pris la photo d'un jeune sortant de la douche" affirmant "ne pas l'avoir partagée" et "n'avoir jamais agressé sexuellement un jeune footballeur", rapporte le procureur de Nancy. "En exploitant le contenu de l'ordinateur, les enquêteurs ont trouvé quatre vidéos prises en 2019-2020, démontrant" que le suspect aurait abusé sexuellement d'un mineur, un garçon âgé de 9 ans, le fils de l'une de ses amies, d'après le parquet.

Un chauffeur routier dans le Loiret

Dans le Loiret, un chauffeur routier de La Ferté-Saint-Aubin a été interpellé lundi, indique France Bleu Orléans. Il a été condamné mercredi à deux ans de prison ferme pour avoir téléchargé des photos et vidéos à caractère pédopornographique. Cet homme divorcé de 52 ans a déjà été condamné en 2016 à un an de prison ferme pour détention d'images pédopornographiques. Lors de la perquisition de son domicile, la police a également trouvé des poupées dont deux représentent des jumelles de dix ans. C'est une sorte de "famille virtuelle" qu'il s'est constituée, avec laquelle il a eu des rapports sexuels, selon son avocat. Cet acte n'est pas répréhensible par la loi. Immédiatement incarcéré, le chauffeur a reçu une injonction de soins et a l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs.

Un récidiviste dans les Landes

Dans les Landes, c'est un homme âgé d'une quarantaine d'années qui a été interpellé et incarcéré, rapporte France Bleu Gascogne. L'homme, sans enfant, est soupçonné de détenir et diffuser des images pédopornographiques. Il a déjà été condamnée en 2018 pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Ce Landais a été incarcéré dans l'attente de son jugement le 3 novembre prochain.

Plus de 30 000 photos chez un homme habitant près de Toulouse

France Bleu Occitanie signale également un cas en Haute-Garonne. Un homme de 47 ans, habitant à Muret, a été arrêté mardi et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir téléchargé et consulté entre 30 et 40 000 photos et près de 300 vidéos pédopornographiques. Le quadragénaire a déjà été condamné en 2016 pour des faits similaires. Il a suivi des soins après sa condamnation, mais il a récemment rechuté, selon son avocat.