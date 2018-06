Un enfant sur trente en France est conçu grâce à la PMA

Parmi les diverses techniques possibles, la fécondation in vitro est largement majoritaire, selon des données officielles.

C'est un chiffre qui pourra alimenter le débat sur l'extension de la PMA : un enfant sur trente en France devrait être conçu, cette année, grâce à l'assistance médicale à la procréation, selon des chiffres de l'Institut national des études démographiques (Ined) dévoilés lundi 4 juin.

Plus précisément, 3,4% des enfants devraient naître à l'issue d'une fécondation in vitro (FIV) ou d'une insémination artificielle, des techniques qui permettent aux couples infertiles d'avoir un enfant. L'Ined précise que la FIV, qui consiste à mettre en contact des ovocytes et des spermatozoïdes en laboratoire, est largement majoritaire et représente "70% des enfants conçus" par PMA. "En 2011, 2,0% des enfants étaient conçus par FIV, et si la tendance se poursuit, la proportion atteindra 2,5% en 2018, soit 1 enfant sur 40 (plus de 20 000 enfants)", selon l'Ined.

Aujourd'hui, la PMA est réservée aux couples hétérosexuels en âge de procréer et dont au moins l'un des deux membres est stérile. L'extension de ces techniques aux couples de lesbiennes et aux femmes seules a été débattue dans le cadre des Etats généraux de la bioéthique, qui doivent aider le gouvernement à rédiger un projet de loi de bioéthique. Ce texte est attendu au Parlement à l'automne.