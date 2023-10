Posez vos questions au ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, invité de "Planète Info"

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, est l'invité de #OnVousRepond ce mardi 10 octobre à 22h dans l'émission "Planète info", avec Lucie Chaumette et Myriam Bounafaa.

Temps de lecture : 5 min

Planification écologique, tour de France de l’écologie, réchauffement climatique, plan d’adaptation… Lucie Chaumette et Myriam Bounafaa posent vos questions au ministre de la Transition écologique Christophe Béchu ce mardi 10 octobre à partir de 22h. Pendant 40 minutes d'interview interactive, nous mobilisons toutes les ressources de franceinfo (canal 27) pour vous répondre.

#OnVousRépond, c'est votre moment d'information. Pour poser une question au ministre Christophe Béchu, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Vos questions pourront être publiées à l'antenne.

A bientôt dans "Planète info" !

