Nucléaire : "Nous travaillons sur la possibilité de mettre en place des mécanismes moins dépendants du débit des rivières", affirme la ministre de la Transition énergétique

Sur franceinfo, mercredi, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher assure que le gouvernement travaille à "adapter les centrales nucléaires au changement climatique".

"Nous travaillons sur la possibilité de mettre en place des mécanismes moins consommateurs, moins dépendants du débit des rivières", a déclaré la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher mercredi 5 avril sur franceinfo.

Le refroidissement de certaines centrales nucléaires en bord de rivières est possible grâce aux prélèvements de volumes d'eau dans les rivières, restitués ensuite aux cours d'eau. "Nous avons des analyses qui montrent que la perte de production est très limitée" en cas de réchauffement climatique au-delà d'1,5 degré pour ce type de centrales, indique la ministre. Celles dotées de tours aéroréfrigérantes, qui crachent les panaches de vapeur, voient une partie de l'eau s'envoler. "On perd une consommation de 10% d'eau", observe la ministre.

Adapter les centrales nucléaires au changement climatique

"Ces sujets ont bien été projetés et ils sont incorporés dans notre plan eau", confirme Agnès Pannier-Runacher, quelques jours après l'annonce par Emmanuel Macron du plan d'investissement – non encore chiffré – pour adapter les centrales nucléaires au réchauffement climatique. "On doit adapter nos centrales nucléaires au changement climatique en engageant un vaste programme d'investissement pour faire des économies d'eau et permettre de fonctionner beaucoup plus en circuit fermé", a détaillé le président de la République.

La ministre de la Transition énergétique est par ailleurs revenue sur le "programme de maintenance des centrales nucléaires". "Nous rentrons dans le programme de maintenance de printemps et d'été", a justifié la ministre qui se veut rassurante : "EDF maintient ses déclarations de production".