Nucléaire : Fessenheim et Cattenom, ces centrales frontalières au cœur des discussions avec Berlin

Le réacteur 2 de Fessenheim redémarre, samedi, sur fond de négociations entre la France et l'Allemagne en matière d'environnement. Berlin a réaffirmé cette semaine sa volonté d'un arrêt "le plus rapide possible" de la centrale nucléaire alsacienne.

La centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) devrait fermer fin 2018 ou courant 2019. (RONALD WITTEK / EPA)