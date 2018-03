Essais nucléaires : vers un revirement de la position de la Corée du Nord ?

À Pyongyang (Corée du Nord), le leader nord-coréen et son épouse donnent un dîner mais pas n'importe lequel : celui de la réconciliation. À table : des hauts représentants de la Corée du Sud, les ennemis d'hier. Kim Jong-un, d'habitude peu souriant, joue les hôtes affables sous le regard attendri de son épouse.

Kim Jong-un prêt à dialoguer avec les États-Unis

On les disait prêts à se faire la guerre, les voilà qu'ils portent un toast : du jamais vu depuis l'arrivée au pouvoir du leader nord-coréen. Détente inédite et poignée de main chaleureuse, échange de lettres et premières avancées sur le dossier nucléaire. Selon les Sud-Coréens, Kim Jong-un serait désormais prêt à dialoguer avec les États-Unis et dénucléariser la péninsule. Il suspendrait ses essais nucléaires et l'envoi de missiles. Revirement extraordinaire : les deux Corées annoncent qu'elles se retrouveront en avril pour un sommet.

Le JT

Les autres sujets du JT