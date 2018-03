La Corée du Nord promet de suspendre ses essais nucléaires pendant son dialogue avec le Sud

Un responsable sud-coréen a fait cette annonce, mardi, après une rencontre avec Kim Jong-un.

Nouveau signe de réchauffement diplomatique. A l'issue d'une rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, un émissaire sud-coréen a annoncé, mardi 6 mars, que la Corée du Nord avait promis de suspendre ses essais nucléaires et ses essais de missiles pour la durée du dialogue entre les deux pays. Il a ajouté que la Corée du Nord avait exprimé la volonté de se dénucléariser, à condition que sa sécurité soit garantie.

Selon ce conseiller sécurité du président Moon Jae-in, les deux Corées sont convenues de tenir un sommet à leur frontière, fin avril. Il s'agira du troisième sommet entre les dirigeants des deux pays à avoir lieu depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953). Les deux précédents avaient eu lieu en 2000 et en 2007.

Une ligne de communication d'urgence

Autre annonce : l'ouverture d'une ligne de communication d'urgence entre les deux dirigeants coréens. Cette dernière devra permettre de "désamorcer les tensions militaires et [de] se coordonner étroitement", selon le conseiller de Séoul, plus haut responsable à se rendre en Corée du Nord depuis plus de dix ans.

Les émissaires sud-coréens sont censés partir mercredi pour Washington afin de rendre compte de ce voyage. Il intervient alors que les Etats-Unis viennent d'imposer de nouvelles sanctions unilatérales au Nord, les plus dures à ce jour d'après le président Donald Trump.