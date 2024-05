EPR de Flamanville : "Ça restera un accident industriel dont il faut tirer les leçons", estime le porte-parole de l'association négaWatt

"Ça restera un accident industriel dont il faut tirer les leçons", a estimé mardi 7 mai sur franceinfo Yves Marignac, spécialiste énergie et nucléaire et porte-parole de l’association négaWatt, alors que l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a donné son feu vert à la mise en service future de l'EPR de Flamanville.

Ce feu vert va permettre à EDF de commencer à charger le combustible nucléaire dans le réacteur, étape clé pour le lancement progressif de la production d'électricité prévu au cours de l'été, 12 ans après le calendrier prévu. "Ce réacteur EPR a mis 17 ans à être construit, l'origine du projet remonte à 1989 et il est obsolète avant même de démarrer", selon Yves Marignac.

"Les conditions ne sont absolument pas réunies"

"Ce démarrage n'annonce pas une nouvelle ère de rayonnement du nucléaire français parce que les conditions ne sont absolument pas réunies pour ça", a-t-il poursuivi. "La filière nucléaire reste en grande difficulté. Les raisons pour lesquelles cet EPR a été si long à construire ne vont pas disparaître comme par magie."

"D'autres réacteurs ne seront pas mis en service, en tout état de cause, avant 2035-2040, donc trop tard par rapport à l'urgence climatique", ajoute le spécialiste. "Dans le monde aujourd'hui, les énergies renouvelables se développent beaucoup plus vite et à des coûts bien moindres." "Les énergies renouvelables ont dépassé le nucléaire en matière de production électrique en Europe et le sens de l'histoire est assez clair", termine-t-il.