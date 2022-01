Désintox. À l'heure actuelle, 45 éoliennes n'équivalent pas la puissance d'un réacteur nucléaire

Sur France Inter, Jean-Luc Mélenchon a répété son souhait de sortir du nucléaire d'ici à 2050, et insisté notamment sur l'éolien. « Je vais donner un exemple plus simple, un réacteur nucléaire, c’est 45 éoliennes offshore ». Une déclaration jugée fantaisiste par de nombreux commentateurs.

En France, les réacteurs nucléaires ont des puissances comprises entre 900 et 1 450 mégawatts. Pour les éoliennes offshores, la puissance standard est actuellement de 6 mégawatts. Mais comme elles ne fonctionnent pas toujours à pleine puissance, on doit tenir compte de ce qu'on appelle le facteur de charge, c'est à dire le rapport entre l'énergie produite sur une période, et l'énergie maximale qui aurait pu être produite si elle avait fonctionné au maximum de sa puissance. En prenant un facteur de charge moyen de 40% pour l'éolien, et de 70% pour les nucléaires, on arrive à plus de 250 éoliennes pour un réacteur de 900 mégawatts.

Interrogé par Désintox, l'entourage de Jean-Luc Mélenchon fait savoir que le candidat évoquait les éoliennes offshores du futur, qui pourraient afficher une puissance de 20 mégawatts, avec un facteur de charge de 60% ou 65%, proche de celui du nucléaire.

Ce qui lui permet d'affirmer que 45 éoliennes produiront bien l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Un calcul qui n'est pas faux... mais demeure, pour l'heure, théorique. Ce que la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, au présent, ne permettait guère de comprendre.

