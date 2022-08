Grèce : des pompiers français envoyés près d'Athènes

C'est un combat disproportionné. Des incendies toujours plus virulents, face à des pompiers grecs débordés. Près d'Athènes, des centaines de maisons brûlent chaque année. Alors les autorités grecques appellent l'Europe à la rescousse. Cette semaine, les renforts français viennent d'arriver. 25 pompiers basés en Corse. Le matin, ils ont des cours théoriques sur les spécificités de la forêt. La France met aussi à disposition sept véhicules, qui contiennent jusqu'à 8 000 litres d'eau. Les pompiers français vont protéger un site sensible, le parc naturel de Marathon. Un site fermé à tout public depuis 48 heures tant les risques sont importants : "La situation en Grèce est actuellement plutôt intense, avec plus de 50 départs de feu et un vent fort, avec un index feu de forêt à quatre sur cinq."

Une coopération européenne

Guetter la moindre fumée et tout de suite agir. Cette région est d'autant plus sensible aux yeux des Grecs qu'il y a quatre ans tout juste, 100 personnes ont trouvé la mort près du village de Mati. L’incendie le plus meurtrier du XXIe siècle en Europe. Affronter les incendies plus vite pour éviter les méga-feux incontrôlable et apprendre peu à peu à travailler ensemble. Cette coopération, c'est la nouvelle réalité des pompiers européens, car des canadairs grecs sont eux-mêmes venus aider lors des récents incendies dans les Landes.