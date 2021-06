Bouches-du-Rhône : "La saison des incendies démarre sur les chapeaux de roues", alertent les pompiers

"La saison des incendies démarre sur les chapeaux de roues", alertent les pompiers des Bouches-du-Rhône ce dimanche 13 juin sur France Bleu Provence. Avec les fortes chaleurs, le manque de pluie et le vent qui peut se lever, ils appellent à la vigilance.

Ce samedi 12 juin, un "incendie accidentel" a détruit 20 hectares de champs à Arles, "dans un secteur habituellement humide", détaille Denis Bargès des pompiers des Bouches-du-Rhône. "Il n'y a pas eu suffisamment de pluie et ça se ressent car on a des départs de feu suffisamment importants pour mobiliser les secours".

Des incendies souvent d'origine humaine

Ce dimanche 13 juin, les pompiers sont intervenus sur un autre incendie en bordure d'autoroute, toujours près d'Arles, qui a détruit 500 mètres carrés d'herbes sèches. L'incendie est probablement dû à un mégot jeté de la fenêtre d'une voiture, d'après les pompiers. "Il ne faut surtout pas jeter les mégots par les fenêtres des voitures. Il ne faut pas non plus faire de feu en extérieur en ce moment, et respecter les mesures qui s'imposent lorsque l'on fait un barbecue", insiste Denis Bargès au micro de France Bleu.